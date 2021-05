10.05.2021 ( vor 5 Stunden )

London (dpa) - Boris Johnson strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Einen überzeugenden Sieg haben seine Konservativen bei den Kommunalwahlen in England eingefahren. Vor Monaten noch abgeschrieben wegen seines chaotischen Managements in der Corona- Krise , fühlt sich Johnson nun als starker Mann von Lond