Newsblog zur Gewalt in Nahost: Massiver Beschuss auf Tel Aviv – Hochhaus in Gaza zerstört In Tel Aviv heulten am Abend die Alarmsirenen. Hamas-Terroristen hatten über 100 Raketen auf die Metropole abgefeuert. Israel verstärkte die Angriffe auf ...

t-online.de vor 13 Stunden - Welt