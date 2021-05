15.05.2021 ( vor 2 Tagen )



bombardiert in Gaza ein von Journalisten genutztes Haus. In einem Telefonat weist US-Präsident Israel bombardiert in Gaza ein von Journalisten genutztes Haus. In einem Telefonat weist US-Präsident Biden den israelischen Regierungschef auf die Pflicht zum Schutz der Presse hin. Auch mit Palästinenserpräsident Abbas spricht das Weiße Haus. 👓 Vollständige Meldung