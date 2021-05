16.05.2021 ( vor 11 Stunden )



Der Eurovision Song Contest findet dieses Jahr wieder statt, die im letzten Jahr von Stefan Raab erdachte Alternativ-Veranstaltung geht aber trotzdem in die Wiederholung. Wie so oft beim Original Wettbewerb hat Deutschland auch beim " Der Eurovision Song Contest findet dieses Jahr wieder statt, die im letzten Jahr von Stefan Raab erdachte Alternativ-Veranstaltung geht aber trotzdem in die Wiederholung. Wie so oft beim Original Wettbewerb hat Deutschland auch beim " Free ESC " das Nachsehen - obwohl es einen der legendärsten Komiker in der Rolle eines Rockstars aufbietet. 👓 Vollständige Meldung