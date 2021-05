19.05.2021 ( vor 1 Tag )



Das britische Königshaus hat in jüngster Zeit mit so manchen Widrigkeiten zu kämpfen. Aber Nachwuchssorgen müssen sich die Royals wenigstens nicht machen. Nicht nur Harry und Meghan warten derzeit auf ihr zweites Kind. Auch Prinzessin Beatrice ist schwanger. Das britische Königshaus hat in jüngster Zeit mit so manchen Widrigkeiten zu kämpfen. Aber Nachwuchssorgen müssen sich die Royals wenigstens nicht machen. Nicht nur Harry und Meghan warten derzeit auf ihr zweites Kind. Auch Prinzessin Beatrice ist schwanger. 👓 Vollständige Meldung