watson Bundesaußenminister .@HeikoMaaswill am Donnerstag bei seinem Besuch in #Israel und den Palästinensischen Gebieten a… https://t.co/rGDHk5zkrR vor 1 Stunde 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Konflikt in Nahost: Vor Maas-Besuch in Israel vorsichtige Signale für Waffenruhe » https://t.co/VhnYHgnnP9 vor 4 Stunden Gnutiez https://t.co/I3gqMxT36W zeitonline hat eine Headline geändert. Konflikt in Nahost: Vor Maas-Besuch in Israel vors… https://t.co/Lkt9N4JGBY vor 4 Stunden SG Respekt 🏠🚓🚒🚑 RT @News__Poster: Konflikt in Nahost: Hamas hält Waffenruhe in "ein bis zwei Tagen" für möglich Tel Aviv/Gaza (dpa) – Vor dem Besuch von A… vor 6 Stunden News Poster Konflikt in Nahost: Hamas hält Waffenruhe in "ein bis zwei Tagen" für möglich Tel Aviv/Gaza (dpa) – Vor dem Besuch… https://t.co/HDyhR5zzZ1 vor 6 Stunden