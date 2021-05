Italienischer Sänger und Komponist: Franco Battiato gestorben Er verband mehrere musikalische Stile und war als Sänger, Komponist, Regisseur und Politiker tätig. Nun ist Battiato mit 76 Jahren gestorben.

