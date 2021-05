23.05.2021 ( vor 6 Stunden )



Unter dem Vorwand eines angeblichen Bombenalarms zwingt der belarussische Machthaber Lukaschenko ein Passagierflugzeug mit einem gesuchten Oppositionellen an Bord zur Landung. Damit löst er einen Proteststurm in Europas Hauptstädten aus. Auch die Bundesregierung verlangt eine Erklärung.