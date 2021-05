Quelle: Euronews German - vor 59 Minuten



Drama in Minsk: Belarus-Blogger nach Kaperung von Ryanair-Jet in Haft 01:30 Die zwangsweise Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk auf der Grundlage einer lancierten Bombendrohung hat international für Empörung und Rufe nach Konsequenzen gesorgt. Der ins Visier genommenen Oppositionsaktivist durfte nicht nach Vilnius weiterfliegen. Er fürchtet um sein Leben.