Das autoritär regierte Weißrussland hat ein Linienflugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius am Sonntag umgeleitet und zur Landung in der weißrussischen...

Nach der erzwungenen Landung eines Fliegers ist es nach Ansicht des außenpolitischen Sprechers der Unions-Bundestagsfraktion, Hardt, an der Zeit, den...

Weißrussland leitete Linienflug um Ein Linienflug von Griechenland nach Litauen ist am Sonntag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen worden. An Bord befand sich mit Roman...

