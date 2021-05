Milan Röttger Der Außenminister #Blinken scheint was zu taugen - dementsprechend ist es klug, ihn vorzuschicken! https://t.co/LFVB4SWMrh vor 11 Stunden Leo Ca RT @sternde: News von Pfingstmontag: Gaza-Konflikt: Biden schickt Außenminister Blinken in den Nahen Osten https://t.co/Xs9YauKWZp vor 17 Stunden stern_news News von Pfingstmontag: Gaza-Konflikt: Biden schickt Außenminister Blinken in den Nahen Osten https://t.co/m0rO9HTupX vor 18 Stunden olaf26  RT @sternde: News von Pfingstmontag: Gaza-Konflikt: Biden schickt Außenminister Blinken in den Nahen Osten https://t.co/Xs9YauKWZp vor 18 Stunden Wiet-Gustáv Ritter von Schwerin RT @sternde: News von Pfingstmontag: Gaza-Konflikt: Biden schickt Außenminister Blinken in den Nahen Osten https://t.co/Xs9YauKWZp vor 18 Stunden stern News von Pfingstmontag: Gaza-Konflikt: Biden schickt Außenminister Blinken in den Nahen Osten https://t.co/Xs9YauKWZp vor 18 Stunden