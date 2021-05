Quelle: DPA - vor 5 Stunden



Panzer, Torpedo und Mörser in Villa - 84-Jähriger vor 01:44 Kiel, 28.05.21: Im Zuge von Ermittlungen um wieder aufgetauchte Nazi-Kunst stießen die Behörden auf die Spur des Norddeutschen - und fanden in seiner Villa in einem Kieler Nobelvorort einen Wehrmachtspanzer und weitere frühere Kriegswaffen. Das war im Sommer 2015. Der inzwischen 84 Jahre alte...