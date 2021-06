31.05.2021 ( vor 2 Tagen )

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen – das gilt besonders in den USA, wo sich aufgrund der Midterms alle zwei Jahre die Mehrheitsverhältnisse im Kongress ändern können. Wie viel innenpolitisch derzeit in Bewegung ist, zeigten die Reaktionen in den USA auf die jüngste Gewalteskalation zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Sie sind bereits ein Vorgeschmack auf die Midterm-Wahlen kommendes Jahr, die wegen der knappen demokratischen Mehrheiten im Kongress besonders spannend werden.