Hofers überraschender Rücktritt

02.06.2021 ( vor 1 Woche )

Mit seinem Rücktritt von der FPÖ-Parteiführung hat Norbert Hofer für eine Überraschung, vor allem aber für Chaos gesorgt. Offenbar wusste niemand in der Partei von seiner Entscheidung, die er am Dienstagnachmittag verkündete. Dritter Nationalratspräsident will er bis zur nächsten Wahl aber bleiben.