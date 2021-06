Joachim Schaumburg RT @ntvde: Ex-Siemens-Chef lobt Grüne: Kaeser erinnert Baerbock an Merkel https://t.co/mXnyOSNGtl vor 32 Minuten Peter RT @ntvde: Ex-Siemens-Chef lobt Grüne: Kaeser erinnert Baerbock an Merkel https://t.co/mXnyOSNGtl vor 50 Minuten Cityreport24 Ex-Siemens-Chef lobt Grüne: Kaeser erinnert Baerbock an Merkel https://t.co/2dwbW15s8W https://t.co/f8vzOuii4p vor 2 Stunden Finanzen-News Ex-Siemens-Chef lobt Grüne: Kaeser erinnert Baerbock an Merkel Politisch stehen die meisten Industrie-Manager eher… https://t.co/h2zuPOZDsk vor 2 Stunden Börsen-News Ex-Siemens-Chef lobt Grüne: Kaeser erinnert Baerbock an Merkel Politisch stehen die meisten Industrie-Manager eher… https://t.co/pofHOjUqtf vor 3 Stunden Jenen dankbar die Impfstoffe so schnell entwickeln RT @ntvde: Ex-Siemens-Chef lobt Grüne: Kaeser erinnert Baerbock an Merkel https://t.co/mXnyOSNGtl vor 3 Stunden