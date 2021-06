05.06.2021 ( vor 2 Stunden )

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) legt sich in der Frage, ob ÖVP oder Grüne den Nachfolger von Wolfgang Brandstetter als Verfassungsrichter nominieren sollen, nicht fest. „Ich glaube, wir sind grad in Zeiten, wo man sich ein bisschen zurückhalten muss, was alleinige politische Einflussnahmen betrifft, und vielleicht muss man ja auch breiter sondieren“, sagte er im Ö1-Morgenjournal am Samstag.