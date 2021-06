07.06.2021 ( vor 9 Stunden )



Fünfer-, Vierer-, Dreierkette? Joachim Löw steht vor einer Systementscheidung. Mit einer stabilen Defensive soll es in die Fünfer-, Vierer-, Dreierkette? Joachim Löw steht vor einer Systementscheidung. Mit einer stabilen Defensive soll es in die Fußball -EM gehen. Gegen Lettland will er weiter üben lassen - und deutet an, dass auf Mittelfeldchef Joshua Kimmich eine neue Jobbeschreibung warten könnte. 👓 Vollständige Meldung