09.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Mit ihrer zehnten Staffel feiert die Castingshow "The Voice of Germany" im vergangenen Jahr Jubiläum. Anscheinend auch ein guter Anlass für eine Generalüberholung der Sendung. So kündigen nun gleich vier Juroren an, das Format zu verlassen.