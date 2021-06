10.06.2021 ( vor 14 Stunden )



Sind "Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason und Model Nathalia Soliani kein Paar mehr? Jedenfalls hat die Brasilianerin alle Instagram-Fotos mit dem Ex-Fußballer gelöscht. Hintergrund könnte ein mysteriöses Video sein, in dem Rúrik an der Seite von Schauspielerin Valentina Pahde zu sehen sein könnte.