17.06.2021 ( vor 3 Tagen )



Die erste Hitzewelle des Sommers rollt an – und bringt viel Sonnenschein und hohe Die erste Hitzewelle des Sommers rollt an – und bringt viel Sonnenschein und hohe Temperaturen , aber auch feuchte Luft und Gewitter mit sich. Nur an wenigen Orten bleibt es bei Werten unter 30 Grad. Eine große Flasche Wasser, eine Tube Sonnencreme und viel Eis – das wird in den kommenden Tagen dring 👓 Vollständige Meldung