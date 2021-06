20.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Brüssel (dpa) - Der wochenlang gesuchte terrorverdächtige Soldat Jürgen Conings ist in Brüssel (dpa) - Der wochenlang gesuchte terrorverdächtige Soldat Jürgen Conings ist in Belgien tot aufgefunden worden. Dies bestätigte die belgische Staatsanwaltschaft am Sonntagabend vor Journalisten. Bei einer von einem Jäger entdeckten Leiche handele es sich tatsächlich um Conings. Damit endet ei 👓 Vollständige Meldung