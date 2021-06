23.06.2021 ( vor 1 Stunde )



Sie wolle eine Milliarde Dollar verdienen, erklärt Paris Hilton in einer Dokumentation, die im vergangenen Jahr herauskam. Inzwischen liegen ihre Prioritäten woanders, wie die Unternehmerin in einem Podcast erzählt. Die 40-Jährige wünscht sich offenbar Kinder.