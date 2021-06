Captor Zone https://t.co/uezF587vCt Festhalten an Flüchtlingsdeal: EU plant weitere Milliardenhilfen für Türkei Our Hashtag… https://t.co/HgJqtWFz7q vor 15 Stunden Vitez RT @Vitez93246237: Festhalten an Flüchtlingsdeal . EU plant weitere Milliardenhilfen für Türkei. https://t.co/NGuen1uJMs vor 16 Stunden Vitez Festhalten an Flüchtlingsdeal . EU plant weitere Milliardenhilfen für Türkei. https://t.co/NGuen1uJMs vor 16 Stunden