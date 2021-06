Unwetter in Deutschland: Überflutung! ICE geht im Breisgau baden

24.06.2021 ( vor 5 Tagen )

Starkregen hat im Breisgau in Baden-Württemberg eine ICE-Trasse überflutet. Ehe sie gesperrt wurde, rauschten noch zwei Züge durchs Wasser. Ein Video sorgt in den sozialen Netzwerken für Wirbel. Schwere Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am Mittwoch über den Südwesten Deutschlands gezogen und ha