24.06.2021 ( vor 5 Stunden )



und Starkregen halten viele Regionen Deutschlands weiterhin in Atem. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht, dafür drohen nun auch dem Norden kräftige Gewitter und Starkregen halten viele Regionen Deutschlands weiterhin in Atem. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht, dafür drohen nun auch dem Norden kräftige Unwetter . Nach Starkregen, Gewittern und vereinzelten Extremwetterlagen im Süden und Westen Deutschlands, die für Hagel , Überschwemmungen 👓 Vollständige Meldung