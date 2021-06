25.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Am Morgen wird eine Patrouille Am Morgen wird eine Patrouille deutscher UN- Soldaten in Mali Ziel eines Selbstmordattentäters. Dessen Autobombe verletzt 13 Menschen, drei von ihnen schwer. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer setzt nun Prioritäten und blendet größere Fragen zunächst aus. 👓 Vollständige Meldung