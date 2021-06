Quelle: DPA - vor 23 Stunden



Unwetter in Teilen Deutschlands hält Einsatzkräfte auf Trab 01:01 Stuttgart, 29.06.21: Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Hunderte Einsatzkräfte waren wegen des Unwetters in Teilen Deutschlands im Einsatz. Alleine in Stuttgart habe die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge vom Montagabend bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag 330 Einsätze gezählt....