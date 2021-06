Quelle: TELESCHAU - vor 6 Tagen



Nach dem Bohlen-Aus: Das ist neue DSDS-Jury 00:34 Die Zeit nach Dieter Bohlen bricht an: Florian Silbereisen folgt auf den Erfolgsproduzenten an der Spitze der neuen Jury von "Deutschland sucht den Superstar". An seiner Seite: eine erfahrene Pop- und Countrysängerin sowie ein Star-Produzent.