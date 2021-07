Quelle: Euronews German - vor 13 Stunden



Eklat bei EU-Zeremonie in Ljubljana: Timmermans boykottiert Familienfoto 02:01 Die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Slowenien verlief hinter den Kulissen in gereizter Atmosphäre. Hauptanlass war ein vom sloiwenischen Regierungschef angefachter Konflikt um "kommunistische" Richter und EU-Abgeordnete in Belgien.