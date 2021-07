02.07.2021 ( vor 2 Stunden )

130 Länder haben sich am Donnerstag auf eine Mindeststeuer für Großkonzerne verständigt. Sie soll nach OECD-Angaben bei „mindestens 15 Prozent“ liegen und sicherstellen, dass große multinationale Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie tätig sind und ihre Gewinne erzielen. Doch es gibt Widerstand in einigen Staaten – und Kritik, dass der Durchbruch in den Verhandlungen nicht ausreiche.