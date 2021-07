03.07.2021 ( vor 7 Stunden )



In Deutschland sinkt die Inzidenz weiter und unterschreitet erstmals seit fast einem Jahr die Schwelle von 5,0. Die Delta -Variante gibt allerdings weiter Anlass zur Sorge. Der Anteil der Ansteckungen der zuerst in Indien festgestellten Mutation liegt mittlerweile bei 37 Prozent. 👓 Vollständige Meldung