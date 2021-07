05.07.2021 ( vor 2 Tagen )



Ob Showgirl, Sängerin oder Schauspielerin - über Jahrzehnte ist Raffaella Carrà eine feste Größe im italienischen Showgeschäft. Lange Jahre ist sie Mitglied der "The Voice of Italy"-Jury. Die Nachricht von Carràs Tod versetzt das ganze Land in Trauer.