Quelle: DPA - vor 4 Stunden



Missbrauch von Münster: 14 Jahre Haft für 28-Jährigen 01:27 Münster,06.07.21: Der Missbrauchskomplex in Münster kam im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube ans Licht. Nun soll der 28-jährige Hauptangeklagte wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 29 Fällen nach einem Gerichtsurteil für 14 Jahre ins Gefängnis. Für die Zeit...