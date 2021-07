07.07.2021 ( vor 2 Stunden )

Der deutsche Schauspieler Erich Schleyer ist am Dienstag mit 81 Jahren verstorben, wie die Direktorin des Theaterhauses MuTh, Elke Hesse, gegenüber ORF.at bestätigt hat. Der in Dresden geborene Darsteller wurde in der Rolle des Frank N. Furter in Michael Schottenbergs „Rocky Horror Show“-Inszenierung in Wien bekannt und wurde durch seine ORF-Sendungen „Erichs Chaos“ und „Der schiefe Turm“ für Generationen von österreichischen Kindern zum Inbegriff des Geschichtenerzählers.