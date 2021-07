07.07.2021 ( vor 13 Stunden )



Unionskanzlerkandidat Laschet suchtet Serien bis tief in die Nacht, erzählt er bei " Unionskanzlerkandidat Laschet suchtet Serien bis tief in die Nacht, erzählt er bei " Brigitte Live". Über Hans-Georg Maaßen spricht er nicht so gern, das Tempolimit hält er nicht für "kriegsentscheidend" und das Gendern will er nicht verbieten. 👓 Vollständige Meldung