09.07.2021 ( vor 1 Woche )



Die Infektionszahlen steigen in vielen Regionen Europas wieder an, auch in attraktiven Touristenzielen. Nun bewertet die Bundesregierung das beliebteste Urlaubsland der Deutschen neu. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der Die Infektionszahlen steigen in vielen Regionen Europas wieder an, auch in attraktiven Touristenzielen. Nun bewertet die Bundesregierung das beliebteste Urlaubsland der Deutschen neu. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 3, 7 Millionen Menschen mit dem 👓 Vollständige Meldung