12.07.2021 ( vor 13 Stunden )

Angela Merkel macht sich diese Woche zu einem Arbeitsbesuch in den USA auf. Zu Ehren der scheidenden Kanzlerin laden US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill zu einem Dinner ein. US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden richten beim Besuch von Angela Merkel am kommenden Donnerstag im W