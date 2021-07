13.07.2021 ( vor 6 Stunden )

Paris (dpa) - Frankreich führt eine verpflichtende Corona- Impfung für Personal im Gesundheitsbereich ein. Bis Mitte September haben Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie Arbeitskräfte mit Kontakt zu Risikopatienten Zeit, sich impfen zu lassen, kündigte Präsident Emmanuel Macron an. An