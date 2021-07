Nach jahrelangem Streit - Italien sperrt Kreuzfahrtschiffe in Venedig aus Seit Jahren streiten die Menschen in Venedig über die Kreuzfahrtschiffe in der Lagune. Vor kurzem drohte die Unesco mit einem Eintrag der Stadt auf einer...

Focus Online vor 13 Stunden - Reisen





Italien sperrt Kreuzfahrtschiffe in Venedig aus Seit Jahren streiten die Menschen in Venedig über die Kreuzfahrtschiffe. Vor kurzem drohte die Unesco mit einem Eintrag auf einer Negativ-Liste. Jetzt hat die...

Augsburger Allgemeine vor 13 Stunden - Vermischtes