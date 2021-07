14.07.2021 ( vor 6 Stunden )



In der Nacht wüten teilweise heftige Unwetter über Teilen Deutschlands. In mehreren Städten im Osten, Süden und Westen gibt es überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Im Erzgebirgskreis wird ein Mensch vermisst, nachdem er von den Fluten mitgerissen wurde.