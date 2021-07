14.07.2021 ( vor 1 Woche )



260 Polizisten im Einsatz: In zwei 260 Polizisten im Einsatz: In zwei Bundesländern sind mehrere Wohnungen durchsucht worden. Der Hauptverdächtige einer mutmaßlichen Schleuserbande wurde festgenommen. Die Bundespolizei hat mit einem Großaufgebot bei Razzien in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz knapp ein Dutzend Wohnungen einer mutmaß 👓 Vollständige Meldung