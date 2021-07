14.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Er hatte selbst geholfen, einen Menschen aus den Fluten zu retten – dann stürzte er und es gab keine Hilfe. Der Tod eines Feuerwehrmanns in Altena erschüttert die Kameraden. Durch die extremen Niederschläge in Teilen von Nordhrein-Westfalen hat ein Er hatte selbst geholfen, einen Menschen aus den Fluten zu retten – dann stürzte er und es gab keine Hilfe. Der Tod eines Feuerwehrmanns in Altena erschüttert die Kameraden. Durch die extremen Niederschläge in Teilen von Nordhrein-Westfalen hat ein Feuerwehrmann sein Leben verloren. Der 46-Jährige w 👓 Vollständige Meldung