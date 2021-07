15.07.2021 ( vor 46 Minuten )



Nach den schweren Regenfällen im Westen Deutschlands steigt die Zahl der Toten. Mindestens vier Menschen kommen in der Eifel ums Leben, wo in einem Ort mehrere Häuser einstürzen. Der nordrhein-westfälische Landkreis Euskirchen vermeldet acht Tote. In weiteren Orten sterben Menschen in ihren überfluteten Kellern. 👓 Vollständige Meldung