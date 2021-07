Die Corona-Fallzahlen steigen weiter: Am Vortag lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 8, 0, am Tag davor bei 7, 1. Die Gesundheitsämter meldeten 18...

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg liegt laut RKI inzwischen wieder bei 19,6. Die Stadt meldet sieben neue Covid-19-Fälle. Die Corona-Zahlen im Überblick.

Corona-Inzidenz auf höchstem Stand seit vier Wochen Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz ist wieder zweistellig: Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag einen Wert von 10,...

t-online.de vor 18 Stunden - Politik