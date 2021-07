16.07.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Immunantwort bei doppelt Geimpften nimmt ab, dritte Impfungen werden bald fällig. Immunologe Reinhold Förster sieht die ersten Patienten schon in wenigen Wochen an der Reihe. Ob es dann alle betrifft, ist in seinen Augen noch nicht ausgemachte Sache.