19.07.2021 ( vor 9 Stunden )



In Großbritannien laufen die Dreharbeiten für bekannte Produktion wie "Games of Thrones" oder "Star Wars". Auch Tom Cruise ist vor Ort. Das interessiert die In Großbritannien laufen die Dreharbeiten für bekannte Produktion wie "Games of Thrones" oder "Star Wars". Auch Tom Cruise ist vor Ort. Das interessiert die Delta -Variante des Coronavirus kein bisschen. Die Berichte über Infektionen an den Filmsets häufen sich. 👓 Vollständige Meldung