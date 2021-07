21.07.2021 ( vor 17 Stunden )



Die Corona-Zahlen in Frankreich steigen rapide - strengere Maßnahmen sollen die Ausbreitung nun stoppen. Auch Touristen müssen sich auf neue Vorgaben einstellen. So kann ein Besuch des Eiffelturms künftig teuer werden. Nach einer Übergangsphase soll es zudem Kontrollen und Sanktionen geben.