Ein Tragschrauber ist beim Landeanflug auf den Flugplatz in Hildesheim aus etwa 50 Metern Höhe abgestürzt. Die Polizei vermutet, dass sich in der Luft Teile der Maschine gelöst haben. Bei dem Unglück kommen die beiden Insassen ums Leben.