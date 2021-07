21.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Die AfD will den Landtag in Erfurt mit einem Die AfD will den Landtag in Erfurt mit einem Misstrauensvotum vorführen und stellt ihren Vorsitzenden Björn Höcke gegen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zur Wahl. Höckes Kandidatur gilt zwar als aussichtslos, doch das Verhalten der CDU beurteilen viele als fatales Signal. 👓 Vollständige Meldung