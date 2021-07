22.07.2021 ( vor 14 Stunden )

Die neuen Lockerungen sind seit Mitternacht in Kraft. Sie wurden von der Regierung vor mehreren Wochen angekündigt, als die Delta Variante hierzulande noch kaum festgestellt worden war, obzwar absehbar war, dass sich die ansteckende Variante verbreiten würde. So kommt es, dass ausgerechnet am Tag der Lockerungen die CoV-Taskforce über Verschärfungen berät. Dazu kommt ein Zwist über CoV- Regeln bei Zeltfesten.